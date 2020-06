Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Großflächenregner in Sutthausen gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07 Uhr und 15:30 Uhr, kam es beim Sportverein Rot-Weiß Sutthausen zu einem Diebstahl. Vom Sportplatz am Ernst-Stahmer-Weg wurde ein nagelneuer Großflächenregner entwendet. Das Bewässerungsgerät befand sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der Lieferpalette und war fest in Folie eingeschweißt. Da der Regner samt Palette entwendet wurde, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter einen Hubwagen benutzt haben müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Sportplatz oder den nahen Altglascontainern Beobachtungen machen konnten, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

