Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Werkzeug aus Pick-up in Wellendorf gestohlen

Hilter (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde im Ortsteil Wellendorf ein Pick-up aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug in der Kolpingstraße, unweit des Bahnüberganges Osnabrücker Straße, ein Fahrzeugfenster ein und entwendete diverses Werkzeug von der Rückbank des Nissan. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell