Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am 21.04.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:56 Uhr, zu einem gemeldeten Waldbrand zur Heilenbeckerstraße alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung konnte ein kleiner Flächenbrand in einem Waldstück ausfindig gemacht werden, welches mit einem C-Rohr bekämpft wurde. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache ,der Löschzug 1 und die Löschgruppe Rüggeberg mit insgesamt 9 Fahrzeugen. Der Einsatz endete um 10:10 Uhr.

Um 12:29 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Kolkstraße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine Rauchentwicklung aus der 3.Etage eines Mehrfamilienhauses bestätigt werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden ,wurde ein Trupp unter Atemschutz sowie ein Trupp über die Drehleiter zur Menschenrettung entsandt. Nach kurzer Erkundung konnte ein Feuer auf dem Balkon als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht werden, welches mit einem Kleinlöschgerät gelöscht wurde. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der betroffenen Wohnung. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache ,der Löschzug 1 sowie die Löschgruppe Külchen mit insgesamt 8 Fahrzeugen.Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Freiwillige Feuerwehr für die Zeit des Einsatzes sichergestellt. Der Einsatz endete um 13:25 Uhr

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell