Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Baumarkt

Melle (ots)

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in den Baumarkt an der Industriestraße eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 00.20 Uhr eine verdächtige Person auf dem Dach des Gebäudes bemerkt und die Polizei alarmiert. Mit Unterstützung von Kollegen aus NRW wurde das Gelände schließlich abgesucht. Die Person konnte dabei nicht mehr aufgefunden werden, jedoch stellte man auf dem Gebäude eine aufgebrochene Dachluke und Einbruchswerkzeug fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Funkstreife wenig später in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen. Der 35-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittler bitten um Hinweise in der Sache. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell