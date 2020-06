Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Außenspiegel abgetreten - Zeugen verständigten die Polizei

Osnabrück (ots)

Um kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei am Donnerstagabend in die Laischaftsstraße gerufen. Zwei aufmerksame Zeugen hatten eine männliche Person bemerkt, die ohne erkennbaren Grund den Außenspiegel von einem weißen Opel Adam abtrat. Einer der Zeugen wählte den Notruf der Polizei. Durch eine detaillierte Personenbeschreibung konnte kurze Zeit später ein Tatverdächtiger, ein 29-jähriger Osnabrücker, aufgespürt und festgenommen werden. Der Täter stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Die Besitzerin des beschädigten Autos wurde noch in der Nacht über den Vorfall und die Ergreifung des Täters informiert.

