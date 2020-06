Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Zahnarztpraxis

Quakenbrück (ots)

Ein Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße war in der Nacht zu Freitag das Ziel eines Einbrechers. Der Täter hebelte auf der rückwärtigen Gebäudeseite eine Tür auf und gelangte so in die Praxisräume. Beim Durchsuchen des Mobiliars fand der Einbrecher ein wenig Kleingeld und machte sich damit aus dem Staub. Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Quakenbrück unter 05431-90330 entgegen.

