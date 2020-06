Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, wurden im Stadtteil Lüstringen mehrere Pkw beschädigt. In der Stichstraße Lorenweg trat ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin gegen mindestens vier Fahrzeuge. Zwei VW, ein Fiat und ein Audi wurden durch Fußtritte gegen die Türen beschädigt. Es waren an einigen Stellen Schuhabdrücke erkennbar. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in der genannten Zeit Wahrnehmungen hatten und Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05406/807790 oder 0541/327-2215 entgegengenommen.

