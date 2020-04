Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Altenstadt: PKW gegen Krad

Friedberg (ots)

>Altenstadt: PKW gegen Krad

Am Freitagnachmittag (24. April) war kurz vor 14 Uhr ein aus Echzell stammender 40-jähriger Motorradfahrer auf der Stammheimer Straße unterwegs Richtung Stammheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zeitgleich ein 70 Jahre alter BMW-Fahrer aus Altenstadt die Straße An der Hollerstaude in Richtung Stammheimer Straße.

Dort kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch einen Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Auto und Krad wurden abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Stammheimer Straße war in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt.

