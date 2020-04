Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Einbrecher scheitern an Juwelier - Zeugen gesucht! +++

Friedberg (ots)

>Butzbach: Einbrecher scheitern an Juwelier - Zeugen gesucht!

Am letzten Samstag (18. April) versuchten bislang unbekannte Täter offenbar vergeblich, in ein Juweliergeschäft in der Griedeler Straße einzubrechen. Etwa zwischen 04.30 Uhr und 05.30 Uhr machten sie sich an der Eingangstür zu schaffen und versuchten gewaltsam, diese aufzuhebeln. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, gaben sie schließlich auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand passierten im Tatzeitraum mehrere Radfahrer und Fußgänger den Juwelier.

Da diese möglicherweise als wichtige Zeugen in Betracht kommen, bittet die Kripo Friedberg diese Personen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Konkret gilt es, folgende Fragen zu klären:

-Wem sind zwischen 04.30 und 05.30 Uhr am vergangenen Samstagmorgen verdächtige Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern in der Griedeler Straße aufgefallen?

-Konnten die Täter bei der Tatausführung beobachtet werden?

-Wer kann sonstige Hinweise auf deren Identität geben?

