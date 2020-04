Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Einbrecher fordern Wertsachen - Polizei bittet um Hinweise +++

Friedberg (ots)

>Glauburg: Einbrecher fordern Wertsachen - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zu Montag (20. April) brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei bislang unbekannte Straftäter gegen 0:45 Uhr in ein Wohnhaus im Glauburger Ortsteil Stockheim ein. Sie weckten die dort lebenden Bewohner und forderten nachdrücklich die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem sie Schmuck erbeutet hatten, sperrten sie ihre Opfer in einem Raum der Wohnung ein und flüchteten schließlich.

Die beiden männlichen Täter, die zur Tatzeit maskiert waren, werden als 175 - 185 groß und komplett dunkel gekleidet beschrieben, wobei einer etwas kleiner gewesen sei, als der andere.

Die Kriminalpolizei in Friedberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere in der Weinberg-, sowie der Ringstraße aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

