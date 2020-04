POL-WE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Am Montag, dem 20.04.2020 kam es gegen 6:05 Uhr zu einem Brand in einer Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße in Bad Nauheim.

Während der Löscharbeiten wurden zwei durch Hitzeeinwirkung stark entstellte Leichname aufgefunden, deren Identität zunächst nicht feststand.

Im Rahmen der durch das Institut für Rechtsmedizin in Gießen durchgeführten Obduktionen und der Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden diese inzwischen als die beiden Bewohner des Penthouses, zwei Männer im Alter von 44 und 51 Jahren, identifiziert.

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise, dass der Brand durch den 51-Jährigen vorsätzlich verursacht wurde, nachdem dieser seinen 44-jährigen Ehemann zuvor getötet hatte. Der Leichnam des 44-Jährigen wies Anzeichen stumpfer Gewalt gegen den Kopf auf; ferner ergab eine rechtsmedizinische Untersuchung der Lunge, dass er vor Ausbruch des Brandes bereits verstorben sein musste. Überdies sicherten die Ermittler Rückstände von Brandbeschleuniger in den Wohnräumen.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Gießen (Tel: 0641/934-3303).

Staatsanwaltschaft Gießen

Staatsanwalt Rouven Spieler

Stellvertretender Pressesprecher

Polizeipräsidium Mittelhessen

Tobias Kremp

Pressesprecher

