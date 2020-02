Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Spiegel-Spiegelkollision einfach weitergefahren

Deimberg (ots)

Am Freitagabend ist es gegen 18:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kirrweiler und Deimberg zu einer Kollision im Begegnungsverkehr gekommen. Die Richtung Deimberg fahrende Fahrzeugführerin eines Audi A4 hielt nach der Kollision an, da ihr Spiegelgehäuse und das dazugehörige Glas beschädigt waren. Der entgegenkommende Fahrzeugführer eines dunklen BMW setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, weswegen die Audi-Fahrerin Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattete. Die Polizei in Lauterecken (Telefon 06382 9110) bittet um Hinweise zu dem in Richtung Kirrweiler fahrenden Wagen. |pilek

