Am Donnerstag verursachte ein Hund in Schwendi einen Unfall.

Kurz nach 5.30 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Opel in der Bühler Straße von Bühl in Richtung Bußmannshausen. Unerwartet stand ein schwarzer Hund auf der Straße. Die Opel Fahrerin konnte dem Hund nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Der Hund verendete an der Unfallstelle. Die 42-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Wem der Hund gehört ist nicht bekannt. Der trug weder ein Halsband, noch hatte er einen Chip.

