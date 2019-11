Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Einbrecher kommt über den Balkon

Beute machte am Mittwoch ein Unbekannter in Hermaringen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Täter zwischen 15 und 19 Uhr an einem Haus in der Fröbelstraße am Werk. Dort stieg er auf einen Balkon und hebelte ein Fenster auf. Im Inneren machte er sich auf die Suche nach Barem und durchwühlte Schubladen und Schränke. Er fand Geld und flüchtete mit der Beute unerkannt. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wem sind am Mittwoch in Hermaringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530 an die Polizei in Giengen.

++++2226571

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell