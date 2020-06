Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hilter (ots)

Gegen 19:10 Uhr befuhr am Freitagabend eine 43-jährige Frau aus Hilter mit ihrem Opel die Osnabrücker Straße in Richtung Wellendorf. Im Bereich der Autobahnauffahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 42-jährigen Frau aus Hilter, die von der Autobahn nach links in Richtung Ortsmitte fahren wollte. Auf der Ampelkreuzung begegneten sich die beiden Pkw. Die BMW-Fahrerin erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, die zweite Frau wurde leicht verletzt. Beide Frauen gaben an, an der Ampel bei "grün" gefahren zu sein. Die Polizei befragte daher noch Zeugen und sicherte Spuren. Die Fahrbahn musste von Betriebsstoffen gereinigt werden.

