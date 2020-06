Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: "Essen auf Herd" rief die Rettungskräfte auf den Plan

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03 Uhr, löste ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Rehmstraße einen Einsatz der Rettungskräfte aus. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur betroffenen Wohnung und fand eine Rauchentwicklung vor. Auf dem eingeschalteten Herd stand Essen, die Bewoherin, eine junge Frau, war allerdings nicht vor Ort. Die ungenießbaren Essensreste wurden abgelöscht, die Wohnung belüftet und wieder verschlossen. Eine in der Wohnung lebende Katze blieb unversehrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell