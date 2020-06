Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200612-3-pdnms Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten Raubdelikt in einem Eckernförder Imbiss in der Straße Hörst vom 05.06.2020 bitten die Staatsanwaltschaft Kiel sowie die Kriminalpolizei Eckernförde um sachdienliche Hinweise. Von besonderer Bedeutung sind mögliche Beobachtungen, die in den Abendstunden des 05.06.2020 gemacht wurden, sowie der Verbleib eines älteren Lieferwagens Fiat Ducato mit dem dänischen Kennzeichen CL92927. Hinweise bitte an die Kripo Eckernförde 04351-89212650 oder 04351-9080.

