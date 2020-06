Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200612-1-pdnms Fahrradkontrollen in Neumünster Einfeld

Neumünster (ots)

Am 11.06.2020 in der Zeit von 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr führte die Polizeistation Nord im Bereich der Stadtteile Tungendorf und Einfeld mit sechs Beamten eine mobile Fahrradkontrolle durch. Hierbei wurde hauptsächlich der Schwerpunkt der Kontrolle auf die falsche Fahrbahnbenutzung, aber auch auf die Benutzung eines Handys am Lenker, gelegt. Ein Unfallschwerpunkt bei den Fahrradfahrern ist oftmals die falsche Fahrbahnbenutzung. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 16 Fahrradfahrer kontrolliert, die die falsche Fahrbahnseite benutzten, weiter wurde ein Fahrradfahrer kontrolliert, der sein Handy am Lenker benutzt hatte. Die Beamten konnten schließlich auch noch einen PKW Fahrer mit Handy am Ohr auf sein Fehlverhalten hinweisen.

Sönke Petersen

