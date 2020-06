POL-NMS: 200611-1-pdnms Reetdach gedecktes Haus in Damendorf abgebrannt

Polizeidirektion Neumünster

Am 10.06.2020 gegen 15.30 Uhr wurde ein Reetdach gedecktes Haus in Damendorf durch ein Feuer vollständig zerstört. Der Besitzer wollte das Unkraut rund ums Haus abbrennen, hierbei geriet das Haus in Brand. Insgesamt 10 Wehren waren am Brandort. Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

