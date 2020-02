Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Vandalismus

Hinweise erbeten

Kappelrodeck (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürften rund fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren am Sonntagabend in einem Schulgebäude in der Schulstraße einen Vandalismusschaden von rund 700 Euro verursacht haben. Die ungebetenen Besucher haben demnach kurz vor 21 Uhr sowohl auf dem Schulhof, wie auch in dem Anwesen gewütet. So wurde unter anderem ein Wasserspender ausgeschüttet und ein Fernseher von der Wand gerissen. Sollten die jungen Männer ermittelt werden, müssen sie nicht nur für den angerichteten Schaden aufkommen. Sie müssen sich zudem einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung stellen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

