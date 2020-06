Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200610-2-pdnms Verkehrsunfall auf der BAB 7

Quickborn ( BAB 7 ) (ots)

Am 09.06.2020 gegen 16.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Hamburg-Schnelsen. Ein 28 jähriger PKW Fahrer befuhr mit seinem PKW Kia den mittleren der drei Fahrstreifen mit ca. 120 km/h. Vor ihm befuhr ein 36 jähriger Mann mit seinem VW Touran und einem Anhänger ebenfalls den mittleren Fahrstreifen mit ca. 100 km/h. Aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr der Kia Fahrer in den Anhänger des 36 jährigen Mannes hinein. Durch diesen Zusammenstoß riss sich der Anhänger vom VW Touran los, schlug in der Betonschutzmauer ein und kam dann schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Eine Überprüfung des 28 jährigen Unfallverursachers ergab, dass dieser Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Bei dem 28 jährigen Mann wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

