Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200609-1-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

In der Zeit vom 03.06.2020 - 06.06.2020 kam es zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti in Neumünster. Betroffen hiervon waren hauptsächlich der Stadtteil Neumünster-Einfeld sowie entlang der L 318 in Mühlbrook, Flintbek und Molfsee. Betroffene Gegenstände waren Grundstückmauern, Straßenschilder, Stromverteilungskästen, Bäume und auch Gehwege. An den Graffiti's war zu erkennen, dass es sich um rivalisierende Fußballfans bei den Tätern handeln dürfte. Die Graffiti's bestanden aus den Kürzeln HSV und Holstein Kiel. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach etwaigen Zeugen, die die Täter entweder bei ihren Taten beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster-Einfeld unter der Rufnummer 04321-8775870 oder an die 110.

