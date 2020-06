POL-NMS: 200607-1-pdnms Betrunkener verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 210

Polizeidirektion Neumünster

Felde. Am 06.06.20 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der BAB 210. In Fahrtrichtung Kiel ist zwischen den Abfahrten Bredenbek und Achterwehr ein 39-jähriger Mann mit seinem Ford Fiesta gegen die Mittelschutzplanke gefahren und dadurch ins Schleudern geraten. Anschließend ist der Pkw an der Aussenschutzplanke zum Stehen gekommen. Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die BAB 210 musste kurzzeitig voll und bis 15:20 Uhr noch teilweise gesperrt werden. Die Polizeibeamten konnten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Schutzplanke beläuft sich auf etwa 9.000 EUR.

