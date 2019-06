Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handydiebstahl

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein junger Mann in der Hasestraße Opfer einer Straftat. Der Mann wurde gegen 03.20 Uhr von zwei Unbekannten auf Englisch angesprochen und nach dem Weg gefragt. Einer der Unbekannten brachte den jungen Mann vermutlich durch einen Tritt aus dem Gleichgewicht, half ihm aber auch wieder auf. Dann gingen die beiden Fremden in Richtung Nikolaiort davon. Später stellte der junge Mann fest, dass sein Handy aus der Hosentasche fehlte. Beschreibung der Täter: 28-30 Jahre, 1,75m-1,80m groß, schwarze Haare (ein Täter hatte die Haare hochgegelt), beide trugen blaue Jeans, einer hatte eine dunkelbraune Lederjacke. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

