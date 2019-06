Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handwerkerfahrzeuge wurden aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in zwei Firmenfahrzeuge eingebrochen und haben hochwertige Elektrowerkzeuge sowie sonstige Handwerkerutensilien erbeutet. In beiden Fällen schnitten die Täter ein Loch in die Laderaumtüren und öffneten diese dann. Ein Fall ereignete sich im Quakenbrücker Hof, wo ein am Straßenrand geparkter roter VW Bulli tatbetroffen war, der zweite Aufbruch passierte in der Ebertallee. Hier wurde ein ebenfalls an der Straße abgestellter weißer VW Crafter gewaltsam geöffnet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-3203.

