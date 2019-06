Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Brand am Kirchplatz - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Bad Essen (ots)

Am frühen Montagmorgen brannte es am Kirchplatz an einem Hotel, in dem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 25 Gäste und fünf Mitarbeiter befanden. Unbekannte hatten vermutlich den an einer Kellertür deponierten Papiermüll angesteckt und dadurch den Feueralarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin des Hotels bemerkte den Alarm gegen 00.10 Uhr und stellte bei einer Nachschau Flammen an der rückwärtig gelegenen Tür fest. Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Essen gelang es sehr schnell die Flammen zu löschen, sodass nach ersten Erkenntnissen lediglich die betroffene Tür in Mitleidenschaft gezogen wurde. Allerderdings erlitt eine Mitarbeiterin leichte Verletzungen durch die entstandene Rauchentwicklung. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und beschlagnahmte den Brandort. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

