Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200610-1-pdnms Festnahme nach KFZ-Aufbruch in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18.15 Uhr kam es zu einem KFZ Aufbruch in der Geibelstraße in Neumünster. Der 43 jährige Täter schlug die Seitenscheibe eines PKW ein und entnahm Gegenstände aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchtete er auf einem Mountainbike. Aufgrund der umfangreichen Beschreibung des Täters durch Zeugen konnte der Beschuldigte schließlich kurze Zeit später von Polizeibeamten des 1. Polizeireviers Neumünster im Renckspark angetroffen und festgenommen werden. Da der Mann zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm am 1. Polizeirevier Neumünster eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell