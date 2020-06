Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200610-3-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Warder, zwei Schwerverletzte

Warder ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 10.06.2020 um 09.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Warder ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ), bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Die 81 jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Dorfstraße in Warder aus Richtung Altmühlendorf kommend. Ihr entgegen kam eine 33 jährige Frau in ihrem Skoda Rapid. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Opel-Fahrerin in einer langgezogenen Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Skoda zusammen. Der Opel Corsa der Unfallverursacherin kippte aufgrund des Zusammenstoßes auf die Seite, hierdurch wurde die 81 jährige Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die FFW Warder und Nortorf mussten die Frau aus ihrem Fahrzeug herausschneiden. Die Fahrerin kam schwerverletzt (akute Lebensgefahr bestand nicht ) in die Uni-Klinik nach Kiel. Die Fahrerin des Skoda Rapid wurde ebenfalls schwer verletzt. Die 33 jährige Frau war mit ihrem 1 jährigen Kind unterwegs. Das Kind blieb scheinbar unverletzt, kam jedoch zusammen mit seiner Mutter in die Imlandklinik nach Rendsburg. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden dürfte über 15000 Euro liegen. Während der Unfallaufnahme war die Dorfstraße in Warder voll gesperrt.

