Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch ins Vereinsheim

Wesel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Vereinsheim des TC Büderich an der Goldsbergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür an der Rückseite des Vereinsheims auf. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Sie nahmen Bargeld und eine Spardose mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell