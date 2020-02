Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch am helllichten Tag

Rösrath (ots)

Am Montag (03.02.) brachen unbekannte Täter gegen 12:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hauptstraße ein. Anschließend versuchten die Unbekannten, in eine daneben liegende Wohnung einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, weil die Bewohnerin die Tür öffnete und die Täter sodann über das Treppenhaus flüchteten. Laut Zeugin soll es sich um zwei jüngere Männer gehandelt haben. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist aktuell noch unklar. (ma)

