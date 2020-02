Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Verkehrsunfall wegen Wendemanöver

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Am Montagnachmittag (03.02.), gegen 15.30 Uhr, hat sich auf der Sülztalstraße in Rösrath ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Ein 64-jähriger Odenthaler wollte mit seinem Ford in Höhe einer Bushaltestelle auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei eine 30-jährige VW-Fahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, um sich behandeln zu lassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße einseitig gesperrt und die Polizei regelte den Verkehr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.(ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell