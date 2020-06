Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200611-2-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 11.06.2020 um 09.40 Uhr kam es im Sachsenring zu einem tödlicher Verkehrsunfall. Ein 45 jähriger Fahrradfahrer befuhr den Sachsenring auf dem Fahrradweg aus Richtung Haart kommend in Richtung Boostedter Straße. Im Bereich der Baustelle am FEK Neumünster rangierte zu diesem Zeitpunkt ein LKW Fahrer seinen Anhänger rückwärts auf das Baustellengelände. Der 45 jähriger Fahrradfahrer wollte noch hinter dem rangierenden LKW den Bereich passieren und wurde von dem Anhänger beim zurücksetzen erfasst. Durch diesen Unfall erlag der Fahrradfahrer seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Der Sachsenring im Bereich der Unfallstelle ist zwischen der Boostedter Straße und dem Haart vollständig gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Ein Sachverständiger ist auf dem Weg zum Unfallort.

