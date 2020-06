Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200612-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Neumünster-Süd

Neumünster (ots)

Am 11.06.2020 um 17.15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, Höhe Abfahrt Neumünster-Süd. Der 50 jährige Fahrer eines Skoda Octavia überholte mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit auf dem Standstreifen. Der Skoda stieß dann im Abfahrtsbereich Neumünster Süd mit dem BMW einer 28 jährigen Frau zusammen, in dem er ihr ins Heck fuhr. Der BMW wurde durch den Aufprall gegen die Schutzplanke geschoben. Die 28 jährige BMW Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht. Der Skoda prallte im Anschluss gegen den im Abfahrtsbereich stehenden Aufpralldämpfer . Durch diesen Zusammenstoß hob der Fahrer mit seinem PKW ab und flog über das dortige Ausfahrtsschild der Abfahrt Neumünster Süd. Im Gründreieck der Anschlussstelle überschlug er sich noch mehrfach bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Der 50 jährige Fahrer war nicht mehr ansprechbar, er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Kiel. Während der Landung des Rettungshubschraubers musste die BAB 7 in Richtung Norden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell