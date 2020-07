Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Lange Ölspur verschmutzte Straßen in der Innenstadt, Verursacher unbekannt; Zeugen gesucht

wiesloch (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, wurde in der Innenstadt eine Ölspur festgestellt, die sich von der Ringstraße, in Höhe des Feuerwehrhauses, über die Messplatzstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Frauenweiler hinzog. Dabei war die Fahrbahn zum Teil so stark verschmutzt, dass sie nur von einer Fachfirma gereinigt werden konnte. Die Reinigungsarbeiten, die sich bis kurz nach 19 Uhr hinzogen, wurden von einer Streife abgesichert. Hinweise zum Verursacher der Ölspur liegen bislang noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell