Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw verliert Treibstoffe

Freiburg (ots)

Ein Lkw hat am Dienstag, 26.06.2020, in WT-Tiengen Diesel und Öl verloren. Zum Unglück war es kurz vor 15:00 Uhr in der Karl-Benz-Straße gekommen. Der Lkw hatte bei einem Betrieb entladen und der Fahrer war bei der Abfahrt über ein Kiesbett gefahren. Dabei beschädigte ein Stein den Tank und den Motor, so dass Dieselkraftstoff und Öl austrat. Eine größere Menge floss in die Kanalisation. Eine Umweltgefahr bestand nicht, dass das Gemisch gesammelt in der Kläranlage aufgenommen wurde. Die Feuerwehr pumpte den restlichen Diesel aus dem Tank ab, eine Fachfirma reinigte die Straße. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

