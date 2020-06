Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülleimer mit Comicbuch angezündet?

Kaiserslautern (ots)

Eine hilflose Person ist der Polizei am Donnerstagmorgen aus der Donnersbergstraße gemeldet worden. Als die ausgerückte Streife an der beschriebenen Bushaltestelle ankam, fanden die Beamten einen 43-jährigen Mann, der in den verbrannten Überresten eines Comicbuches saß. Neben der Bushaltestelle entdeckten die Polizisten einen ausgebrannten Mülleimer.

Der 43-Jährige gab an, dass er nicht für die Beschädigung des Eimers verantwortlich sei. Allerdings passten die verbrannten Buchseiten, mit denen der Mülleimer offensichtlich angezündet wurde, zu dem Comicbuch, das der 43-Jährige dabei hatte.

Das Feuerzeug des Mannes wurde sichergestellt und dem 43-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

