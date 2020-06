Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Alkoholkonsum aus dem Fenster gestürzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei einem Sturz aus einem Fenster verletzt worden.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil er den Sturz von der Straße aus beobachtete. Der Betroffene hielt sich in seiner Erdgeschoßwohnung in der Slevogtstraße auf. Er stand am geöffneten Küchenfenster. Weil er offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus dem Fenster.

Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. |mhm

