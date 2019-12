Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rotlichtverstoß führt zum Unfall - Fahrradfahrer dabei schwer verletzt

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Grimssehlstraße, Montag, 09. Dezember 2019, 12.08 Uhr. Nach ersten Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen überquerte ein 85-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Fahrrad die Grimsehlstraße an der Kreuzung Kapellenstraße/Grimsehlstraße in Richtung Altendorfer Tor obwohl die Ampelanlage für ihn eindeutig Rot anzeigte. Gleichzeitig befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel die Grimsehlstraße in Richtung stadtauswärts und stieß dann auf der Kreuzung Kapellenstraße mit dem Fahrradfahrer zusammen. Durch den Sturz wurde der Fahrradfahrer schwerst verletzt und mit dem Hubschrauber dem UNI-Klinikum Göttingen zugeführt. Nach letzten Erkenntnissen besteht zurzeit keine Lebensgefahr für den Fahrradfahrer.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell