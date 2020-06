Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 60-jähriger Vermisster ist wohlauf

Kaiserslautern (ots)

Die Suchmaßnahmen nach einem 60-jährigen Vermissten, der seine Unterkunft in einem Wohnheim in der Kaiserslauterer Logenstraße am Sonntag, dem 07.06.2020, verlassen hatte, sind beendet. Der Mann konnte letztlich an einer Anlaufadresse in Speyer wohlauf angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Hinweis für die Medien: Falls Sie das Foto des Vermissten beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. | PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell