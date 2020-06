Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Fahrer wird aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Weil er ohne Licht unterwegs war und einen sehr merkwürdigen Fahrstil an den Tag legte, ist ein Autofahrer am Dienstagabend anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Ein Zeuge verständigte gegen 22 Uhr über Notruf die Polizei und schilderte, dass er in der Merkurstraße hinter dem silbernen Pkw stadteinwärts fuhr und beobachten konnte, wie der Wagen vor ihm abwechselnd auffällig langsam und dann wieder schnell fuhr. Unterwegs habe er auch einen Fußgänger gefährdete und sei dann in Höhe der abknickenden Vorfahrt "urplötzlich" scharf links in Richtung Vogelwoog abgebogen.

Eine Streife konnte den beschriebenen Wagen samt Fahrer in der Vogelwoogstraße ausfindig machen. Der Mann hinterm Steuer hatte eine intensive Alkoholfahne und eine verwaschene Aussprache. Als die Beamten ihn baten, aus seinem Auto auszusteigen, konnte sich der Mann nur mit viel Mühe auf den Beinen halten und hatte Schwierigkeiten, aufrecht stehen zu bleiben. Er war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Als die Beamten den 23-Jährigen durchsuchen wollten, wurde er aggressiv und versuchte, sich zu widersetzen, so dass er schließlich gefesselt werden musste. Allerdings leistete er auch dabei heftigen Widerstand, spuckte, versuchte um sich zu schlagen und zu treten und beleidigte die Polizisten auch.

Der Mann wurde zwecks Blutentnahme zur nächsten Dienststelle gebracht und anschließend an die hinzugezogene US-Militärpolizei übergeben. Auf den 23-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

