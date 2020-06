Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Führerschein gesucht, Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Anders als "geplant" ist ein Einsatz am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet verlaufen. Ein Streifenteam war ausgerückt, um einem 38-jährigen Mann einen Besuch abzustatten und dessen Führerschein sicherzustellen. Der 38-Jährige war Anfang März wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen, und das Amtsgericht hatte nun angeordnet, dass seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen werden soll.

Als die Polizeibeamten kurz nach halb 4 in der Wohnung auftauchten, um den Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken, stellte sich jedoch heraus, dass der gesuchte 38-Jährige nicht mehr an der gemeldeten Adresse wohnt. Stattdessen hielten sich eine 33-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann in der Wohnung auf. - Und statt des gesuchten Führerscheins entdeckten die Beamten in den Räumen etwas Anderes: mehrere Gramm Drogen.

Nach Angaben des 35-Jährigen handelt es sich um Ecstasy und Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

