POL-PPWP: Lkw offen - Tasche weg

Kaiserslautern (ots)

Während er seinen Lkw entladen hat, ist der Fahrer am Dienstagmittag im Stadtgebiet Opfer von Dieben geworden. Wie der 57-Jährige bei der Polizei meldete, hatte er mit seinem Lkw gegen 12 Uhr in der Lutrinastraße in Höhe des Hauses Nummer 4 gehalten, Waren ausgeladen und zugestellt.

Gegen 12.30 Uhr stellte er fest, dass unbekannte Täter die "Gelegenheit" nutzten, dass der Lkw unverschlossen und der Fahrer abgelenkt war: Sie stahlen aus dem Fahrzeug eine Sporttasche, in der sich unter anderem der Reisepass des 57-Jährigen, seine Brille sowie eine Sonnenbrille befanden.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

