Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen und verbotenes Messer gefunden

Kaiserslautern (ots)

Haschisch und ein Springmesser fanden Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend während einer Verkehrskontrolle in der Slevogtstraße. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer gab während der Kontrolle an, dass er Rauschgift dabeihat. Im Geldbeutel des 27-Jährigen fanden die Beamten ein Plastiktütchen mit einer geringe Menge Haschisch und in der Bauchtasche des Radfahrers ein verbotenes Springmesser. Die Sachen wurden sichergestellt. Gegen den 27-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz vorgeworfen. |erf

