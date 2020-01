Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Landkern (ots)

Am Donnerstag, dem 23.01.20, gegen 14.59 Uhr, befuhr ein 18jähriger aus dem Kreis Cochem-Zell mit einem Ford Transit die L 98 aus Rtg. Kaisersesch kommend in Rtg. Landkern. Auf einer langen Geraden erfasste er bei starkem Nebel einen langsam in gleicher Richtung fahrenden, 68jährigen Fahrer eines Mofa-Rollers, ebenfalls aus dem Kreis Cochem-Zell. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in die rechtsseitige Böschung geschleudert und schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

