Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe versuchen weiteren Opel Kadett zu stehlen

Kaiserslautern (ots)

Nachdem am Freitag, 5. Juni 2020, in der Königstraße ein Opel Kadett Caravan gestohlen wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/IJbXP), haben sich Diebe zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmittag am St.-Marien-Platz an einem weiteren Opel Kadett zu schaffen gemacht. Sie knackten ein Türschloss und versuchten die Zündung kurzzuschließen. Der Fahrzeugdiebstahl misslang. Aus dem Auto entwendeten die Diebe Bargeld, Musikkassetten, ein Paar Turnschuhe und eine Jeans. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl des Opel in der Königstraße besteht ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

