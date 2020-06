Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einkaufen bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Beim Einkaufen ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montagabend Opfer eines Diebs geworden. Wie die 87-Jährige am frühen Abend der Polizei meldete, hatte sie in der Mall in einem Lebensmittelmarkt eingekauft.

Um ihre Waren zu verstauen und den Einkaufswagen zurückzubringen, legte die Seniorin ihre Handtasche kurz auf die Ablage hinter dem Kassenbereich. Als sie sich wieder umdrehte, war die Tasche weg - und vom Täter keine Spur mehr.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer gegen 18.25 Uhr die Tasche an sich genommen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

