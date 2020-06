Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag in der Straße "Im Haderwald" einen Unfall verursacht. Sie fuhr kurz vor 18 Uhr hinter einem Opel Corsa in Richtung Pulaski Barracks und erkannte zu spät, dass die Opel Fahrerin nach links abbiegen wollte.

Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich die 44-jährige Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Beide Autos wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

