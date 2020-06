Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Arbeiter tot aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag auf einem Baustellengelände in der Hans-Geiger-Straße tot aufgefunden worden. Der Mann lag leblos auf einem Hallendach. Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Reanimation war erfolglos. Der 54-Jährige konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Wehrleute bargen ihn vom Dach. Die Todesursache ist nicht geklärt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf einen Arbeitsunfall oder eine Fremdeinwirkung vor. Der Tote soll in den nächsten Tagen obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an. |erf

