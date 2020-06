POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern - Weilerbach (ots)

Mindestens zwei Mal haben am Montag und Dienstag Taschendiebe in Stadt und Kreis Kaiserslautern zugegriffen.

Am Kaiserslauterer Fackelrondell erbeuteten Langfinger am Montagvormittag den Geldbeutel einer 57-Jährigen. Die Frau saß auf einer Bank in einem Einkaufszentrum, als sie den Verlust des Portemonnaies bemerkte. Die Geschädigte erinnerte sich, dass sie kurz zuvor von einer unbekannten Person beim Vorbeigehen berührt wurde. Vermutlich in diebischer Absicht. Zur Mittagszeit fand die 57-Jährige ihre Geldbörse daheim in ihrem Briefkasten. Alle Ausweisdokumente waren vorhanden, das Bargeld - rund 250 Euro - fehlte.

In Weilerbach bestahlen Diebe am Dienstagvormittag eine 59-Jährige während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Europastraße. Obwohl die Frau ihre Handtasche unterm Arm und nah am Körper trug, gelang es den Tätern daraus den Geldbeutel zu stehlen. Wie die Diebe es anstellten ist nicht geklärt. Der 59-Jährigen war allerdings eine Frau im Markt aufgefallen, die als Einzige in ihrer Nähe gestanden habe. Im Supermarkt sei nicht viel los gewesen. Konkrete Hinweise zu der Unbekannten liegen nicht vor.

Die Polizei empfiehlt: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie unbedingt nötig ist. Verschließen sie sämtliche Schnallen und Reißverschlüsse an ihrer Tasche. Tragen Sie ihre Wertsachen eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung. Sollten Sie Opfer von Taschendieben geworden sein, informieren Sie umgehend die Polizei. |erf

