POL-PPWP: Wem sind die beiden Sportwagen aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Autorennens am Dienstagabend in der Pariser Straße. Die Beamten bitten um Hinweise.

Ein Autofahrer beobachtete kurz nach 21 Uhr zwei Sportwagen, die ihn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Pariser Straße stadteinwärts überholten. Dabei handelte es sich um einen weißen Dodge Challenger und einen silberfarbenen Chevrolet Camaro. Der Zeuge geht davon aus, dass es sich bei den Fahrern um US-Amerikaner handeln könnte, die sich ein Autorennen lieferten. Erst an der Ampelkreuzung Berliner Straße / Pariser Straße holte der Zeuge zu den beiden Fahrzeugen auf. Sie warteten an der roten Ampel, dann fuhren die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Pariser Straße in Richtung Innenstadt weiter.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind am Dienstagabend im Stadtgebiet die beiden Sportwagen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Fahrern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

